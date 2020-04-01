Kongo Cumhuriyeti’nde yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti: 20 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, başkente bağlı Kintele ilçesinde etkili olan yağmur sırasında yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti.

Yıldırım, yüksek gerilim hattındaki iki kabloya zarar verdi.

Kabloların düşmesi sonucu elektrik akımına kapılan 20 kişi hayatını kaybetti.

Kintele Belediye Başkanı Stella Mensah Sassou Nguesso, söz konusu olay nedeniyle hastanelerin morglarına 20 kişinin cenazesinin getirildiğini bildirdi.

Ülkedeki yağışlı sezonda sık sık yıldırım hadiseleri yaşanıyor.