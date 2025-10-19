Samsunspor- Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlıyor. İlk haftada deplasmanda Legia Varşova'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlayan kırmızı-beyazlılar, bu kez evinde taraftarının desteğiyle Avrupa'daki yükselişini sürdürmek istiyor. Karadeniz ekibi, bu önemli karşılaşmadan da üç puanla ayrılarak gruptaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Samsunspor - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte karşılaşmanın tüm ayrıntıları…
SAMSUNSPOR- DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?
Samsunspor- Dinamo Kiev maçı 23 Ekim Perşembe günü 22.00'de oynanacak.
SAMSUNSPOR- DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
SAMSUNSPOR- DİNAMO KİEV BİLET FİYATLARI
Biletlerin 720 TL ile 4.750 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.