Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının üçüncü haftası tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 7 grupta 8 maç yapıldı.

Medipol Başakşehir, A Grubu'nda konuk olduğu RFS ile 0-0 berabere kaldı.

TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Hearts (İskoçya)-Fiorentina (İtalya): 0-3

RFS (Letonya)-Medipol Başakşehir (Türkiye): 0-0

B Grubu

Silkeborg (Danimarka)-FCSB (Romanya): 5-0

Anderlecht (Belçika)-West Ham (İngiltere): 0-1

C Grubu

Villarreal (İspanya)-Austria Wien (Avusturya): 5-0

D Grubu

Köln (Almanya)-Partizan (Sırbistan): 0-1

E Grubu

AZ Alkmaar (Hollanda)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2

F Grubu

Gent (Belçika)-Djurgarden (İsveç): 0-1

G Grubu

Slavia Prag (Çekya)-CFR Cluj (Romanya): 0-1

H Grubu

Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya): 0-2