UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

EŞLEŞMELER

Marsilya - Basel

Leicester - Rennes

PAOK - Genk

Roma - Vitesse

PSV Eindhoven - Kopenhag

Slavia Prag - LASK Linz

Bodo Glimt - AZ Alkmaar

Partizan - Feyenoord