        Konferans Ligi'nde rövanş heyecanı! - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde rövanş heyecanı!

        UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda rövanş heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 10:50 Güncelleme: 12.08.2025 - 10:50
        Konferans Ligi'nde rövanş heyecanı!
        UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları, yarın yapılacak İstanbul Başakşehir-Viking maçıyla başlayacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşlarında yarın ve 14 Ağustos Perşembe günü 30 maç yapılacak.

        İlk maçta 3-1 galip gelen İstanbul Başakşehir, yarın saat 19.00'da Norveç ekibi Viking'i konuk edecek.

        Beşiktaş ise ilk maçını 4-1 kazandığı eşleşmenin rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i ağırlayacak.

        Rakiplerini eleyen takımlar, play-off turuna yükselecek.

        İstanbul Başakşehir, Viking'i elemesi halinde Spartak Trnava-Universitatea Craiova (0-3) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Beşiktaş ise rakibini geçmesi durumunda Astana ile Lausanne (1-3) arasındaki eşleşmede tur atlayan tarafla karşı karşıya gelecek.

        Rövanş maçlarının programı (TSİ) ve ilk maçların sonuçları şöyle:

        Yarın:

        19.00 İstanbul Başakşehir - Viking (Norveç) (3-1)

        14 Ağustos Perşembe:

        17.00 Astana (Kazakistan) - Lausanne (İsviçre) (1-3)

        19.00 Ararat (Ermenistan) - Sparta Prag (Çekya) (1-4)

        19.00 Sabah (Azerbaycan) - Levski Sofia (Bulgaristan) (0-1)

        19.30 Levadia Tallinn (Estonya) - Differdange (Lüksemburg) (3-2)

        20.00 Sheriff (Moldova) - Anderlecht (Belçika) (0-3)

        20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Araz Nahçıvan (Azerbaycan) (4-0)

        20.00 Györi (Macaristan) - AIK (İsveç) (1-2)

