Konferans Ligi'nde rövanş heyecanı!
UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda rövanş heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları, yarın yapılacak İstanbul Başakşehir-Viking maçıyla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşlarında yarın ve 14 Ağustos Perşembe günü 30 maç yapılacak.
İlk maçta 3-1 galip gelen İstanbul Başakşehir, yarın saat 19.00'da Norveç ekibi Viking'i konuk edecek.
Beşiktaş ise ilk maçını 4-1 kazandığı eşleşmenin rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i ağırlayacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, play-off turuna yükselecek.
İstanbul Başakşehir, Viking'i elemesi halinde Spartak Trnava-Universitatea Craiova (0-3) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Beşiktaş ise rakibini geçmesi durumunda Astana ile Lausanne (1-3) arasındaki eşleşmede tur atlayan tarafla karşı karşıya gelecek.
Rövanş maçlarının programı (TSİ) ve ilk maçların sonuçları şöyle:
Yarın:
19.00 İstanbul Başakşehir - Viking (Norveç) (3-1)
14 Ağustos Perşembe:
17.00 Astana (Kazakistan) - Lausanne (İsviçre) (1-3)
19.00 Ararat (Ermenistan) - Sparta Prag (Çekya) (1-4)
19.00 Sabah (Azerbaycan) - Levski Sofia (Bulgaristan) (0-1)
19.30 Levadia Tallinn (Estonya) - Differdange (Lüksemburg) (3-2)
20.00 Sheriff (Moldova) - Anderlecht (Belçika) (0-3)
20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Araz Nahçıvan (Azerbaycan) (4-0)
20.00 Györi (Macaristan) - AIK (İsveç) (1-2)