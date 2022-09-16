Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, sahasında İtalya'nın Fiorentina takımını 3-0 yendi.

G Grubu'ndaki Demir Grup Sivasspor ise Romanya'nın CFR Cluj takımına konuk olduğu maçı 1-0 kazandı.

İkinci hafta maçları sonuçları şöyle:

CFR Cluj (Romanya)-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Slavia Prag (Çekya)-Ballkani (Kosova): 3-2

Djurgarden (İsveç)-Molde (Norveç): 3-2

Gent (Belçika)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 3-0

Zalgiris (Litvanya)-Basel (İsviçre):0-1

Pyunik (Ermenistan)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-0

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dnipro (Ukrayna): 1-3

AZ Alkmaar (Hollanda)-Vaduz (Lihtenştayn): 4-1

Medipol Başakşehir-Fiorentina (İtalya): 3-0

RFS (Letonya)-Hearts (İskoçya): 0-2

Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Villarreal (İspanya): 1-2

Lech Poznan (Polonya)-Austria Wien (Avusturya): 4-1

FCSB (Romanya)-Anderlecht (Belçika):0-0

Silkeborg (Danimarka)-West Ham United (İngiltere): 2-3

Partizan (Sırbistan)-Nice (Fransa): 1-1

Köln (Almanya)-Slovacko (Çekya): 4-2