Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı.

Belarus temsilcisi BATE Borisov'un ev sahibi olduğu ve UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanan maçta ise Konyaspor, rakibini 3-0 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kyzylzhar (Kazakistan)-Osijek (Hırvatistan): 1-2

Tobol (Kazakistan)-Lincoln (Cebelitarık): 2-0

Kairat (Kazakistan)-Kisvarda (Macaristan): 0-1

Liepaja (Letonya)-Young Boys (İsviçre): 0-1

Ararat (Ermenistan)-Paide (Estonya): 0-0

Valmiera (Letonya)-Şkendiya (Kuzey Makedonya): 1-2

Makedonija (Kuzey Makedonya)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0

Lech (Polonya)-Dinamo Batum (Gürcistan): 5-0

Saburtalo (Gürcistan)-FCSB (Romanya): 1-0

Zira (Azerbaycan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-3

SJK (Finlandiya)-Lillestrom (Norveç): 0-1

Molde (Norveç)-Elfsborg (İsveç): 4-1

Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn): 0-1

KuPS (Finlandiya)-Milsami (Moldova): 2-2

Süduva (Litvanya)-Viborg (Danimarka): 0-1

Pogon (Polonya)-Brondby (Danimarka): 1-1

Ruzomberok (Slovakya)-Riga (Letonya): 0-3

Gzira (Malta)-Radnicki (Sırbistan): 2-2

Fehervar (Macaristan)-Gabala (Azerbaycan): 4-1

Rapid Wien (Avusturya)-Lechia (Polonya): 0-0

St. Joseph's (Cebelitarık)-Slavia Prag (Çekya): 0-4

B36 (Faroe Adaları)-Tre Fiori (San Marino): 1-0

Basel (İsviçre)-Crusaders (Kuzey İrlanda): 2-0

Antwerp (Belçika)-Drita (Kosova): 0-0

Petrocub (Moldova)-Laç (Arnavutluk): 0-0

Levski (Bulgaristan)-PAOK (Yunanistan): 2-0

Vorskla (Ukrayna)-AIK (İsveç): 3-2

Sparta Prag (Çekya)-Viking (Norveç): 0-0

CFR Cluj (Romanya)-Inter Escaldes (Andorra): 3-0

Aris (Kıbrıs Rum Kesimi)-Neftçi (Azerbaycan): 2-0

Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Minsk (Belarus): 2-1

Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya (İsrail): 1-1

Aris (Yunanistan)-Gomel (Belarus): 5-1

Sepsi (Romanya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 3-1

Racing Union (Lüksemburg)-Cukaricki (Sırbistan): 1-4

Velez Mostar (Bosna Hersek)-Hamrun (Malta): 0-1

Spartak Trnava (Slovakya)-Newtown (Galler): 4-1

AZ Alkmaar (Hollanda)-Tuzla City (Bosna Hersek): 1-0

Rijeka (Hırvatistan)-Djurgarden (İsveç): 1-2

St. Patrick's (İrlanda Cumhuriyeti)-Mura (Slovenya): 1-1

Motherwell (İskoçya)-Sligo (İrlanda Cumhuriyeti): 0-1

Vllaznia (Arnavutluk)-Universitatea Craiova (Romanya): 1-1

BATE Borisov (Belarus)-Konyaspor: 0-3

Rakow (Polonya)-Astana (Kazakistan): 5-0

Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ): 2-0

Vikingur Reykjavik (İzlanda)-TNS (Galler): 2-0

Vitoria (Portekiz)-Puskas Akademia (Macaristan): 3-0