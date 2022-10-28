Konferans Ligi'nde 5. hafta sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 5. hafta maçları oynandı.

Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, Cluj'u 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

Bir başka temsilcimiz Medipol Başakşehir ise Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.

Beşinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Fiorentina (İtalya)-Medipol Başakşehir (Türkiye): 2-1

Anderlecht (Belçika)-FCSB (Romanya): 2-2

Villarreal (İspanya)-Hapoel Beer Sheva (İsrail): 2-2

Austria Wien (Avusturya)-Lech Poznan (Polonya): 1-1

Slovacko (Çekya)-Köln (Almanya): (Yarıda Kaldı)

Nice (Fransa)-Partizan (Sırbistan): 2-1

Vaduz (Lihtenştayn)-AZ Alkmaar (Hollanda): 1-2

Hearts (İskoçya)-RFS (Letonya): 2-1

West Ham United (İngiltere)-Silkeborg (Danimarka): 1-0

Dnipro (Ukrayna)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Molde (Norveç)-Djurgarden (İsveç): 2-3

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Gent (Belçika): 1-1

Ballkani (Kosova)-Slavia Prag (Çekya): 0-1

Demir Grup Sivasspor (Türkiye)-CFR Cluj (Romanya): 3-0

Basel (İsviçre)-Zalgiris (Litvanya): 2-2

Slovan Bratislava (Slovakya)-Pyunik (Ermenistan): 2-1