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Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Konferans Ligi hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi son 24 takımları hangileri? Başakşehir ve Sivasspor

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Konferans Ligi hangi kanalda yayınlanacak?

Konferans Ligi'nde kura çekimi için beklenen gün geldi çattı. Kupada ülkemizi temsil eden Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor taraftarları için konuya ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile ilgili bilgiler...

Giriş: 07.11.2022 - 11:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • UEFA Konferans Ligi kura çekimi için artık geri sayım başlamış durumda. Söz konusu kura çekiminde son 24'e kalan temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi belli olacak. Gruplarını lider tamamlayarak doğrudan son 16'da yarışma hakkı kazanan diğer temsilcilerimiz Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri ise Şubat ayında çekilecek kura sonunda açıklanacak...

  • KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 

    UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 14:00'de gerçekleşecek. 2022-2023 sezonunun kura çekimi House of European Football, Nyon, İsviçre'de olacak ve Exxen'den canlı olarak aktarılacak.

  • UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ 

    2 maç üzerinden gerçekleşecek play-off maçlarında ilk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.

  • KONFERANS LİGİ SON 16'YI GARANTİLEYEN TAKIMLAR 

    BAŞAKŞEHİR

    West Ham

    Villareal

    Nice

    AZ Alkmaar

    Djurgarden

    SİVASSPOR

    Slovan

  • KONFERANS LİGİ PLAY-OFF'A KALAN VE TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ 

    Fiorentina

    Anderlecht

    Lech

    Partizan

    Dnipro-1

    Gent

    CFR Cluj

    Basel

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