UEFA Konferans Ligi'nde grup aşaması dün akşam oynanan 6. ve son hafta maçlarıyla sona erdi. UEFA Avrupa Ligi'nden gelen temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi’ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

3 numaralı turnuvanın Play-Off kuraları 13 Aralık’ta çekilecek ve Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak.

Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Partizan (Sırbistan)

Bodo/Glimt (Norveç)

Randers (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya)

PAOK (Yunanistan)

Vitesse (Hollanda)

Karabağ (Azerbaycan)