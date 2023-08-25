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        Haberler Spor Futbol Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? 2023-2024 UEFA Konferans Ligi grupları ne zaman belli olacak? - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? 2023-2024 UEFA Konferans Ligi grupları ne zaman belli olacak?

        UEFA Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı dün akşam oynanan play-off turu ilk maçlarıyla devam etti. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da sahne aldığı gecenin grup kuralarının ne zaman gerçekleştirileceği de merak konusu oldu. İşte, Konferans Ligi kura çekimi ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 10:07 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:07
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        • 1

          2023-2024 UEFA Konferans Ligi'nde play-off aşaması başladı. Birbirinden çekişmeli maçların oynandığı turun ilk gününde temsilcilerimiz de başarılı sonuçlara imza attı. İşte, temsilcilerimizin aldığı sonuçlar, rövanş maçlarının tarihleri ve UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi hakkında bilgiler...

        • 2

          KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          Konferans Ligi'nde son eleme turu olan play-off maçlarının ilki dün gece itibariyle tamamlandı.

          Kura çekiminin ise 31 Ağustos tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından 1 Eylül Cuma günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        • 3

          TEMSİLCİLERİMİZİN PLAY-OFF TURU İLK MAÇLARININ SKORLARI

          Fenerbahçe 5-1 Twente

          Dinamo Kiev 2-3 Beşiktaş

          Genk 2-1 Adana Demirspor

          UEFA Konferans Ligi play-off turu maçları 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

        • 4

          UEFA KONFERANS LİGİ GRUP AŞAMASI NASIL OLACAK?

          UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması 8 gruptaki 32 takımdan oluşacak. Gruplar, play-off turunun 22 kazananı ve Avrupa Ligi play-off turunda elenerek gelen 10 takımın katılmasıyla oluşturulacak.

          Gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna, 2. sırada tamamlayan 8 takım ise play-off turuna katılacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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