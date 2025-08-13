Habertürk
        Konferans Lig Başakşehir maçı TRT 1 canlı izle: Başakşehir-Viking maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Konferans Lig Başakşehir maçı canlı izle: Başakşehir-Viking maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Viking'i ağırlıyor. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-1 kazanarak tur kapısını aralayan turuncu-lacivertliler, rövanş maçında avantajlı skoru koruyup adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Başakşehir-Viking karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Başakşehir-Viking maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Konferans Lig Başakşehir maçı TRT 1 canlı izle ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 18:33 Güncelleme: 13.08.2025 - 18:33
        • 1

          Konferans Lig Başakşehir maçı canlı izle... Başakşehir-Viking maçı için nefesler tutuldu. 3-1'in rövanşında tur için sahaya çıkacak olan temsilcimiz, rakibini elemesi durumunda Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselecek. Turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 65 müsabakada 26 galibiyet, 16 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı. Peki, "Başakşehir-Viking maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Konferans Lig Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...

        • 2

          BAŞAKŞEHİR-VİKİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Başakşehir-Viking maçı 13 Ağustos Çarşamba bugün saat 19.00’da oynanacak.

          Mücadelede Sırp hakem Milos Milanovic düdük çalacak.

        • 3

          BAŞAKŞEHİR-VİKİNG MAÇI HANGİ KANALDA?

          Başakşehir-Viking maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          VIKING-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

          İlk maçı 3-1’lik skorla kazanan turuncu-lacivertliler, rövanşta galip gelmesi, beraberlik alması veya tek farklı mağlup olması halinde play-off turuna adını yazdıracak.

          Viking’in 2 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek.

          Norveç ekibinin 3 veya daha fazla farkla kazanması durumunda tur atlayan taraf konuk ekip olacak.

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Brnic, Nuno da Costa

          Viking: Klaesson, Heggheim, Baertelsen, Falchener, Bjornshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Tripic, Berisha

        • 6

          BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KARNESİ

          Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 65 müsabakada 26 galibiyet, 16 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.

          Bu müsabakalarda 99 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 89 gole engel olamadı.

