Konferans Lig Başakşehir maçı canlı izle... Başakşehir-Viking maçı için nefesler tutuldu. 3-1'in rövanşında tur için sahaya çıkacak olan temsilcimiz, rakibini elemesi durumunda Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselecek. Turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 65 müsabakada 26 galibiyet, 16 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı. Peki, "Başakşehir-Viking maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Konferans Lig Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...