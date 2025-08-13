Konferans Lig Başakşehir maçı canlı izle: Başakşehir-Viking maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Viking'i ağırlıyor. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-1 kazanarak tur kapısını aralayan turuncu-lacivertliler, rövanş maçında avantajlı skoru koruyup adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Başakşehir-Viking karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Başakşehir-Viking maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Konferans Lig Başakşehir maçı TRT 1 canlı izle ekranı...
Konferans Lig Başakşehir maçı canlı izle... Başakşehir-Viking maçı için nefesler tutuldu. 3-1'in rövanşında tur için sahaya çıkacak olan temsilcimiz, rakibini elemesi durumunda Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselecek. Turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 65 müsabakada 26 galibiyet, 16 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı. Peki, "Başakşehir-Viking maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Konferans Lig Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...
BAŞAKŞEHİR-VİKİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir-Viking maçı 13 Ağustos Çarşamba bugün saat 19.00’da oynanacak.
Mücadelede Sırp hakem Milos Milanovic düdük çalacak.
BAŞAKŞEHİR-VİKİNG MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir-Viking maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?
İlk maçı 3-1’lik skorla kazanan turuncu-lacivertliler, rövanşta galip gelmesi, beraberlik alması veya tek farklı mağlup olması halinde play-off turuna adını yazdıracak.
Viking’in 2 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek.
Norveç ekibinin 3 veya daha fazla farkla kazanması durumunda tur atlayan taraf konuk ekip olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Brnic, Nuno da Costa
Viking: Klaesson, Heggheim, Baertelsen, Falchener, Bjornshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Tripic, Berisha
BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KARNESİ
Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 65 müsabakada 26 galibiyet, 16 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.
Bu müsabakalarda 99 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 89 gole engel olamadı.
