KONAKLAMA VERGİSİNE KDV DAHİL EDİLMİYOR

Tam pansiyon konaklama yapılan bir işletmede 5 bin liralık bir hizmet için konaklama vergisi KDV hariç 5 bin lira üzerinden hesaplanacak. Bu durumda vergi 100 liraya denk gelecek. KDV ise yine 5bin lira üzerinden hesaplanacak, karşılığı ise 400 lira. Genel toplamda konaklama, vergi ve KDV ücreti 5. 500 lira’dan hesaplanıyor.