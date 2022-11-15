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Konaklama vergisi tebliğ hazırlandı! Konaklama vergisi kimlerden alınacak ve yüzde kaç olacak?

Konaklama vergisi kimlerden alınacak ve yüzde kaç olacak?

2019 yılında planlanan ancak ertelenen konaklama (tatil) vergisine ilişkin yasal düzenleme 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi uygulamasına dair ayrıntıları tebliğ taslağı üzerinden aktardı.

Giriş: 15.11.2022 - 17:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • KONAKLAMA VERGİSİ YÜZDE 2 ORANINDA ALINACAK

    Konaklama vergisi otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, termal tesis, misafirhane, yayla evi, kamping gibi tesislerden yüzde 2 oranında alınacak.

    Tebliğe göre, acenteler üzerinden veya direk konaklama tesisleri tarafından sunulan hizmetler karşılığında vergi alınması şartı getirilecek.


  • Verilen hizmetin organizasyon içerecek şekilde sunulması halinde, düzenlenen faturada organizasyon hizmetinin mahiyeyi ve tutarının açık gösterilmesi veya bu hizmet için ayrıca fatura düzenlenmesi durumunda konaklama vergisi hesaplanmayacak. Vergi sadece konaklama hizmetleri üzerinden alınacak.

  • KAMP YERLERİNİ DE KAPSIYOR


    Kamp alanlarında konaklayanlar ihtiyaçlarını kendi imkânları ile karşılayıp karşılamaması veya geceyi geçirmesi, işletmeye ait olsun ya da olmasın çadır, çadır-araba, çekme karavan, motokaravan, bungalov gibi ünitelerde yapılması durumunda hizmet geceleme mahiyetini etkilemeyecek.

     

  • Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte sunulan tüm hizmetler konaklama vergisine tabi tutulacak. Bu kapsamda geceleme hizmetiyle birlikte, yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri, havuz, spor, termal ve benzeri tüm alanların kullanımı konaklama vergisine dahil edildi.

     

  • Tebliğe göre konaklama vergisine KDV dahil edilmeyecek. Yasaya göre konaklama vergisinin oranı yüzde 2. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu oranı bir katına kadar artırma ve yarısına kadar indirme yetkisi var.

     

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