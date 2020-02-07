07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'deki işletme ve belediye belgeli konaklama tesislerinin doluluk oranı geçen yıl yüzde 53,5 oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, söz konusu tesislerin 2019 konaklama istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde, 2019 yılının Ocak-Aralık döneminde tesise geliş, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,4 arttı ve 81 milyona ulaştı. Geceleme sayısı da yüzde 11 artışla 211,3 milyon oldu. 2018'de yüzde 50,9 olan tesis doluluk oranı, 2019'da yüzde 53,5'e ulaştı.
Türkiye genelindeki tesislerin toplamında, Aralık 2019 dönemi tesise geliş sayısı da yine bir önceki yılın aynı ayına göre 27,6 arttı ve 4,5 milyon oldu. Yılın son ayında geceleme sayısı yüzde 26,3 artışla 9,1 milyona ulaşırken doluluk oranı ise yüzde 35 olarak gerçekleşti.
Antalya zirvede
Türkiye'de tesislerin geçen yıl en çok doluluk oranına ulaştığı iller sırasıyla Antalya, İstanbul, Muğla ve İzmir oldu.
Tesis doluluk oranlarında 2019 yılında yüzde 68,3 ile zirvede yer alan Antalya'da tesise geliş 23,2 milyon, geceleme sayısı 94,1 milyon olarak belirlendi. İstanbul'da tesise geliş 14,1 milyon, geceleme sayısı 32,2 milyon olurken, tesis doluluk oranı da yüzde 60,5 olarak gerçekleşti. 2019'da yüzde 56,3 doluluk oranı, 4,5 milyon tesise geliş ve 14,4 milyon geceleme sayısı ile Muğla üçüncü sırayı aldı. İzmir'de ise tesise geliş 3,4 milyon kişi, geceleme sayısı 7,2 milyon ve doluluk oranı ise yüzde 51,9 oldu.
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