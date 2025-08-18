İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre; Konak ve Ödemiş ilçelerindeki bazı mahallelere 8 saat boyunca su verilemeyecek. Konak'ta ana boru, Ödemiş'te ise elektrik arızası nedeniyle yapılan kesintinin akşama kadar devam edeceği öngörülüyor. İşte, 18 Ağustos 2025 İzmir su kesintisi detayları...