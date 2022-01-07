'Kömür' isimli tosun çıktığı balkonda mahsur kaldı

İHA

Olay, Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Engin’e ait Kömür isimli tosun, yılbaşı gecesi ahır girişinde bulunan iki katlı kulübenin balkonuna çıkıp mahsur kaldı.

İHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle de aşağıya indirildi. İsmail Engin, tosunun tekrar balkona çıkma ihtimalini göz önünde bulundurarak, merdiveninin girişini tahtalarla kapladı.

Ancak yaramaz tosun, bu kez de merdiven girişine konulan tahtaları boynuzlayıp yolunu açtı, sonrasında yine aynı yerin balkonuna çıktı. Tekrar mahsur kalan tosun için itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonda kalan Kömür’ü vinç ile aşağıya indirerek, mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sahibi Kömür’ün tekrardan balkona çıkmaması için merdivenin ilk basamaklarını kırdı.