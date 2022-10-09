Komşuya "bahçe sınırı" sınırı kurşunu!

Olay, saat 15.00 sıralarında Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Şamil Sokak üzerinde meydana geldi. Recep S. (49), daha önceden aralarında bahçe sınırı nedeniyle tartışma yaşanan komşusu Mustafa Doğdaş (73) ile yeniden karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğdaş'a ilk müdahalede bulundu. Daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğdaş ameliyata aldı. Olay yerinden kaçan Recep S., ise yaklaşık yarım saat sonra polise teslim oldu.