Komşusunu pompalı tüfekle öldürdü

DHA

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde aynı sokakta oturan komşular Erhan Aslaner ile İ.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ç., evden aldığı pompalı tüfekle Erhan Aslaner'e ateş etti. Erhan Aslaner kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Erhan Aslaner'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

İ.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Erhan Aslaner'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.