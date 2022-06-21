Komşusu için çıktığı direkten düştü

İHA

Rize'nin Çayeli ilçesinde, komşusunun elektrik arızasını gidermek için çıktığı direkten düşen şahıs hayatını kaybetti.

Büyükköy beldesinde meydana gelen olayda, beldede yaşayan Selahattin Öztürk'ün (62), kendisine ait olduğu düşünülen teleferiğin sırma teli koparak savruldu. İddiaya göre, teleferik teli komşunun ikametine giden elektrik kablolarına zarar verdi.

Komşusunun zarar gören kablosunu tamir etmek için elektrik direğine çıkan Öztürk, yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağıya düştü. Öztürk'ü yol kenarında elektrik direğinin altında hareketsiz şekilde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, başında kanama olan Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.