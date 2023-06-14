İHA

Sivas'ta Mustafa Poyraz (26), tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Poyraz, iddialara göre alkollü olduğu öğrenilen komşusu H.D.'yi gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı. İki komşu arasında tartışma yaşandı.

Sokağa taşan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. H.D. kavgada yanında bulunan bıçakla Poyraz'ı bıçakladı. Olayda yaralanan Poyraz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Poyraz'ın cenazesi kılınan ikindi namazının ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.