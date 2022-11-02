Komşusu av tüfeğiyle öldürdü

Geçer'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kaçan katil zanlısı R.A.'nın yakalanması amacıyla jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

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