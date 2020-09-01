"Komşu"nun tedbirleri esnetmesi Edirne esnafının yüzünü güldürdü

Bulgaristan'da test zorunluluğu ve test sonucuna göre karantina uygulaması, alışveriş için Türkiye'ye gelen Bulgaristan vatandaşların gelişini kısıtlamıştı.
Bulgaristan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den dönenlerden PCR testi istenmeyecek ve karantina uygulaması olmayacak.
Salgın tedbirleri öncesinde, Türkiye'ye özellikle deterjan, tekstil ve gıda alışverişi için çok sayıda Bulgaristan vatandaşı geliyordu.
Alınan kararla bu hareketliliğin yeniden başlaması bekleniyor
- Esnaf umutla karşıladı
Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın geçişlerde karantina uygulaması ve PCR testi zorunluluğunu kaldırmasının ticari açıdan olumlu olacağını söyledi.
Esnafın beklentisinin karşılandığını belirten Saniş "Edirne ekonomisi için olumlu olacaktır. Edirne sınır kenti olduğu için komşulardan çok sayıda ziyaretçi alıyor. Burada ilk önce sağlık diyoruz, tedbirleri elden bırakmıyoruz." dedi.
Esnaf Anıl Erdem de Edirne'ye uzun süredir salgın nedeniyle Bulgaristan'dan alışveriş için komşu ülke vatandaşlarının gelemediklerini söyledi.
Alınan kararın ticaret hacmine olumlu etkisi olacağını ifade eden Erdem, "Bulgaristan'ın almış olduğu karar neticesinde işlerimizin açılacağını düşünüyoruz. Bizler de bu süreç içerisinde sosyal mesafeye, maske ve hijyen kurallarına uyduk, müşterilerimizi uyardık. Bu kuralları uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Bulgaristan'dan gelen Angel Mitef ise alışveriş yapmak için Edirne'yi tercih ettiklerini ifade etti.
Sık sık Türkiye'ye geldiğini anlatan Mitef, "Bu uygulamanın kalkması Bulgar vatandaşları açısından da iyi oldu. Test istemeyecekler. Burada alışverişimi yaptıktan sonra ülkeme döneceğim." ifadelerini kullandı.
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