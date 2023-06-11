Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Komşunun şaşırtan ilanına ilişkin şikâyette karar!

Evini bu ilanla satılığa çıkardı! Komşunun şikâyetinde mahkemeden karar!

Tekirdağ'da bir kişinin dairesinin balkonuna astığı, komşularından şikâyetçi olduğunu öne sürdüğü satılık ilanı görenleri şaşırttı. İlan, alt komşunun şikâyeti üzerine mahkeme kararıyla polis eşliğinde indirildi. İlanı veren kişi ise, ilanı evini satmak için astığını, kişilerin huzuru bozacak herhangi bir şey yazmadığını iddia etti

Giriş: 11.06.2023 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL
Komşunun şaşırtan ilanına ilişkin şikâyette karar!
AA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Ö.Ş., bir yıldır oturduğu evini mart ayında komşularının gürültü yaptığı iddiasıyla satışa çıkartarak, balkonuna "Satılık, alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır" yazılı ilan astı.

Ö.Ş.'nin alt komşusu A.K. de ilanın kaldırılması için avukatı aracılığıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Başsavcılığın talebi üzerine Çorlu 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, balkon camına asılı ilanı, "kişilerin huzur ve sükunu bozma" suçu yönünden soruşturmaya konu olacak suç eşyası olarak değerlendirerek kaldırılmasına karar verdi.

"HUKUKİ MÜCADELEM DEVAM EDECEK"

A.K., ifadesinde, üst komşusunun balkonuna böyle bir yazı yazdığını gördüğünde çok üzüldüğünü belirtti. 4 yıldan beri aynı sitede yaşadığını ve hiç kimsenin kendisinden şikâyetçi olmadığını ifade eden A.K., komşusunun astığı ilanın mahkeme kararı ile polis eşliğinde indirildiğini, hukuki mücadelesine devam edeceğini kaydetti.

Ö.Ş. ise ilanı evini satmak için astığını, kişilerin huzuru bozacak herhangi bir şey yazmadığını iddia etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
3 mobilyacıyı öldürdü! Seri katili kontörlü telefon detayı yakalattı
3 mobilyacıyı öldürdü! Seri katili kontörlü telefon detayı yakalattı
Sahte para verip kaçtı!
Sahte para verip kaçtı!
Operasyonda ele geçirildi! Tam bin 100 yıllık
Operasyonda ele geçirildi! Tam bin 100 yıllık
Ailesini rehin aldı! Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
Ailesini rehin aldı! Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.