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        Ankara'da komşunun kızına cinsel istismar iddiasına 53 yıl hapis talebi

        Ankara'da A.T. hakkında komşusunun 11 yaşındaki kızına cinsel istismar iddiasıyla 2021 yılında gözaltına alındı. Adliyede serbest bırakılan A.T. hakkında cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 53 yıl hapsinin istendiği iddianame mahkemece kabul edildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 11:41
        Komşunun kızına istismar iddiasına 53 yıl istendi
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        Ankara'da A.T. (52) hakkında komşusunun kızı E.S.Ş.'ye (11) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 53 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

        İddianamede yer alan bilgilere göre, Yenimahalle ilçesinde yaşayan A.T., 2021 yılında komşusunun kızı E.S.Ş.'ye 3 kez cinsel istismarda bulundu. İlk olay A.T.'nin evinin kapısının önünde, 2 ve 3'üncü olay ise küçük kızın kendisiyle aynı yaştaki sanığın kızıyla oynamak için evine gittiği sırada meydana geldi.

        "BAĞIRIRSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

        A.T., eylemlerinin ardından E.S.Ş.'ye, "Bağırırsan seni öldürürüm" diyerek tehditte bulundu. E.S.Ş.'nin daha sonra durumu ailesine bildirmesi üzerine ortaya çıkan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında A.T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.T., nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

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        ZANLININ İFADESİNE DE YER VERİLDİ

        İddianamede A.T.'nin ifadesine de yer verildi. A.T., E.S.Ş.'nin kızı ile arkadaş olduklarını söyleyerek, "Mağdura hiçbir şekilde temasta bulunmadım. E.S.Ş, oyun oynamak için kızımın yanına gelirdi. Erkek çocuklarla oyun oynayacakları zaman 'Annenin yanına git sana eşofman giydirsin' demişliğim bile var" dedi.

        "BABAM, YANAĞINDAN MAKAS ALIRDI"

        Bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan A.T.'nin kızı ise, babasının E.S.Ş.'ye 'çirkin su' diye hitap ettiğini ve ara ara yanağından makas aldığını belirtti.

        53 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

        A.T.'nin "Cebir, tehdit kullanarak 12 yaşından küçük mağdura cinsel istismar" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere 39 yıla kadar, "Cebir, tehdit kullanarak cinsel amaçla çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 14 yıla kadar olmak üzere toplam 53 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        İddianame Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

        #ankara haberleri
        #cinsel istismar
        #Son dakika haberler
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