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Show Haber'den Aziz Akova'nın haberine göre komşuların amansız park kavgası İstanbul Sarıyer'de yaşandı. İddiaya göre Kırmızıgül Sokağı'nda oturan bir kişi aracını karşı kaldırıma park edince olanlar oldu...

MEMLEKETTEN AKRABALAR ÇAĞIRILDI

Tartışma kısa süreli bir ağız dalaşından sonra noktalanır gibi oldu. Ama iddiaya göre karşı komşu o defteri kapamamış, memleketinden akrabalarını çağırmıştı.

ELLERİNE NE GEÇTİYSE FIRLATTILAR!

İşte o andan sonra sokak karıştı. Küfürler, hakaretler havada tutuştu. Grup ellerine ne geçtiyse eve fırlattı. Mahalleyi ayaklandıran park kavgası polis merkezinde son buldu. Saldırıya uğrayan aile saldırganlardan şikayetçi oldu.