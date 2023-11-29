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        Haberler Gündem 3. Sayfa Komşuları ulaşamayınca ortaya çıktı!

        Acı olay komşuları ulaşamayınca ortaya çıktı

        Konya'nın Meram ilçesinde, komşuların bir süredir haber alamadığı Hüseyin ile Gülbahar Acar hareketsiz bulundu. Yapılan incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 18:38 Güncelleme: 29.11.2023 - 18:38
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        Komşuları ulaşamayınca ortaya çıktı!
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        Konya'nın Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Gebzeli Sokak'taki evde yaşayan Hüseyin (53) ile Gülbahar Acar (58), bir süredir kendilerinden haber alamayan komşuları tarafından evde hareketsiz halde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Karı kocanın cesetleri morga kaldırıldı.

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