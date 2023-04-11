Komşular pencereden bakınca ortaya çıktı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Durmaz'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, haberi duyup olay yerine gelen Durmaz’ın oğlu ve arkadaşı gözyaşlarını tutamadı.