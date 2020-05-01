Koronavirüs sebebiyle futbolun darboğaz içerisine gireceği herkes tarafından öngörülürken, doğal olarak bonservisi elinde olan futbolcular şimdiden değerli hale geldiler. Bu kapsamda hali hazırda zaten rotalarını daha çok bu oyunculara kırmış olan Türk kulüpleri, transfer döneminde birçok oyuncuyu transfer etmek için karşı karşıya gelecekler gibi duruyor.

Transfer kapışmalarında ilk derbi haberi ise komşu Yunanistan'dan geldi. Yunanistan'ın önemli spor gazetecilerinden Dimitris Samolis'in Sport24'te yer alan haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe Olympiakos'un 28 yaşındaki sağ beki Omar Elabdellaoui için yarışa girdiler. İki takım da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan bu oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunurken, Norveçli oyuncunun Olympiakos ile sözleşme yenilemesinin düşük ihtimal olduğu belirtildi.

Olympiakos ile sözleşme yenilemek için 3 yıllığına 5-6 milyon euro civarında maaş isteyen ayrıca 1 milyon euro da imza parası isteyen başarılı sağ bekin bu taleplerine benzer talepleri Türk kulüplerine de ilettiği kaydedildi. İki kulübün de bu transferi bitirmek için çabaladığı öğrenilirken mutlu sona kimin ulaşacağı ise belirsizliğini koruyor.