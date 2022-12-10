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"Çocukların gürültü yaptı" kurşunu!

Bursa'da, 35 yaşındaki İsmet Y.´nin, komşusu 23 yaşındaki Süleyman Ö.´yü, çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkan tartışmada silahla vurduğu ortaya çıktı. İsmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Giriş: 10.12.2022 - 08:19 | Güncelleme: ABONE OL
KOMŞU KURŞUNU |
DHA

Bursa'da olay, dün saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi´nde meydana geldi. İsmet Y. (35), alt kat komşusu Süleyman Ö.´nün (23) evine gitti.

İKİ KOMŞU ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre iki komşu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer dairelerde oturanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

SİLAHLA 6 EL ATEŞ ETTİ

Evine gidip tabancasını alan İsmet Y., tekrar alt kat komşusunun kapısına gitti. İsmet Y., kapıyı açan Süleyman Ö.´ye tabanca ile 6 el ateş edip kaçtı. Süleyman Ö. koluna ve göğüs bölgesine isabet eden mermilerle yaralandı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman Ö., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp ameliyat edildi. Süleyman Ö.´nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Polis, olayın ardından kaçan İsmet Y.´yi bir saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, Süleyman Ö.´nün çocuklarının apartmanda gürültü yaptığını, uyarınca da çıkan tartışmada evinden aldığı tabanca ile ateş ederek yaraladığını söyleyen, İsmet Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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