Komşu kavgasında 3 kişi yaralandı - MALATYA

Beydağı Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen komşular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş etmeye başladı.Olayda yaralanan A.S, B.K. ve Y.S, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Güvenlik güçleri, şüpheliler K.Y, O.Y, ve M.Y'yi olayda kullanıldığı değerlendirilen tüfekle gözaltına aldı.

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