Komşu kavgası kanlı bitti: 14 yaşındaki kız öldü

Alınan bilgiye göre, Elbistan ilçesine bağlı kırsal İğde Mahallesi'nde iki aile arasında "halı yıkama" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Sıla M. (14) ile babası Hasan M. (45) yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yarlılardan Sıla M, hayatını kaybetti.

Saldırgan M.T. jandarma ekiplerince olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı.