Komşu kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum'da komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Aziziye ilçesi Beypınarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Turan D. ile Necati B. arasında çıkan tartışma bıçaklı ve kürekli kavgaya dönüştü.

Yakınlarının da karıştığı kavgada Necati B. hayatını kaybederken, Mehmet B. yaralandı. Kavga sonrası Turan D. ve Furkan D. gözaltına alındı.

* Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.