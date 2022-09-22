Komşu katili zaman aşımından serbest

Konya'da, 28 yıl önce boş arazide cansız bedeni bulunan Mehmet Ali Atıcı'yı (54) öldürdüğünün ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan komşusu ile kuzeni, 20 yıllık zaman aşımı nedeniyle serbest kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1994'te Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi´ndeki boş arazide, başından sert cisimle vurularak öldürülmüş bulunan Mehmet Ali Atıcı'nın 'faili meçhul' olarak görülen dosyasını 6 ay önce yeniden incelemeye aldı.
Kurulan özel ekip, Atıcı'nın ailesi, yakınları ve mahalledeki komşularıyla temasa geçti. Polis, yaptığı araştırma sonucu Atıcı'nın komşularından Ahmet E.'yi (53) tedirgin davranışları ve çelişkili ifadeleri üzerine teknik ve fiziki takibe aldı.
CİNAYETİ TELEFONDA KUZENİNE ANLATTI
Polis, Ahmet E.'nin, 2018'de FETÖ soruşturması nedeniyle polis memurluğundan ihraç edilen amcasının oğlu Mustafa E. ile telefonda sık sık konuştuğunu saptadı. Bu sırada panik ve korkuya kapılan Ahmet E., telefonla konuştuğu Mustafa E.'ye, komşusu Atıcı'yı kendisinin öldürdüğünü anlattı. Mustafa E. de kendisine korkmaması gerektiğini ve olayın üzerinden yıllar geçtiği için yakalanmasının mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis, Ahmet E. ve Mustafa E.'yi gözaltına aldı.
"BABAMLA BİRLİKTE DEMİR SOPAYLA DÖVDÜK"
Suçunu itiraf eden Ahmet E., ifadesinde, ''Komşum Mehmet Ali Atıcı, 1994 yılı ağustos ayında gece saatlerinde izinsiz olarak müstakil evimin bahçesine girmişti. Ben de tepki gösterdim. Aramızda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yanımda bulunan babamla birlikte demir sopayla dövdük. Atıcı yere yığılmıştı. Biz de 3 tekerlekli motosikletle Atıcı'yı boş bir araziye götürüp attık. Olayı da kimseye anlatmadık. Babam da 1997 yılında vefat etti'' dedi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Ahmet E. de daha sonra cumhuriyet savcısı eşliğinde, evin bahçesi ve Atıcı'yı attıkları boş arazide olayı nasıl gerçekleştiğini anlattı. Ahmet E., 'kasten öldürme', kuzeni Mustafa E. de 'suçu bildirmeme' suçundan dün adliyeye sevk edildi. Ahmet E. ve Mustafa E., savcılıktaki ifadelerinin ardından Türk Ceza Kanunu'na göre suçun 20 yıllık zaman aşamasına uğraması gerekçesiyle serbest bırakıldı.
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