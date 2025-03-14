Komedyen Nikki Glaser 2026 Altın Küre Ödüllerini sunacak

Oscar'ın habercisi olarak görülen Altın Küre Ödülleri'ni bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da Nikki Glaser sunacak. Komedyen, Ocak 2026'da düzenlenecek 83'üncü Altın Küre Ödülleri'ne ev sahipliği yapmak üzere tören sahnesine dönecek.

"Bu yıl Altın Küre'ye ev sahipliği yapmak, kariyerim boyunca yaşadığım en eğlenceli şeydi" diyen Nikki Glaser; "Bunu tekrar yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu sefer beni dördüncü sezonda karanlık geçmişe sahip İskandinav bir pilatespilates eğitmeni olarak kadroya alacak olan 'The White Lotus' ekibinin önünde olacağım ve yeteneğimi nihayet fark edecekler" şeklinde esprili bir açıklama yaptı.

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Nikki Glaser, Altın Küre Ödülleri'ni tek başına sunan ilk kadın sunucu olarak tarihe geçti.

"Nikki Glaser bu yıl Altın Küre sahnesine ferahlatıcı bir kıvılcım ve korkusuz bir zekâ getirdi" diyen Altın Küre başkanı Helen Hoehne; "Keskin mizahı ve cesur duruşu unutulmaz bir gecenin tonunu belirledi, töreni canlı ve her şeyden önce eğlenceli hale getirdi" diye konuştu.