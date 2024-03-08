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Şehirde ilk kez mizah, müzik ve kültür-sanatı bir araya getiren Komedi Kulüp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 5 kadın komedyenin güç birliğine ve eğlencesine ev sahipliği yapıyor.

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Özge Özel’in sunumuyla gerçekleştirilecek gösterilerde, doğaçlama yeteneği ile bir kadın gözüyle hayatın komedisini sunan Lesli Karavil; kıvrak zekası ve yaşamın ayrıntılarına olan farklı bakış açısıyla yeni pencereler açan Bengi Apak; Türkiye'nin ilk kadın stand up komedyeni olan Deniz Özturhan ve Çağla Alkan sahne alıyor.