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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Komedi Kulüp'te Kadınlar Günü'nde kadınlar sahnede

        Kadınlar Günü'nde kadınlar sahnede

        Komedi Kulüp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sahnesinde kadın komedyenleri ağırlıyor. Özge Özel'in sunumunu yaptığı gecede Bengi Apak, Lesli Karavil, Deniz Özturhan ve Çağla Alkan stand-up gösterilerini sahnelemeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 00:01 Güncelleme: 08.03.2024 - 00:01
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        Kadınlar Günü'nde kadınlar sahnede
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        Şehirde ilk kez mizah, müzik ve kültür-sanatı bir araya getiren Komedi Kulüp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 5 kadın komedyenin güç birliğine ve eğlencesine ev sahipliği yapıyor.

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        Özge Özel’in sunumuyla gerçekleştirilecek gösterilerde, doğaçlama yeteneği ile bir kadın gözüyle hayatın komedisini sunan Lesli Karavil; kıvrak zekası ve yaşamın ayrıntılarına olan farklı bakış açısıyla yeni pencereler açan Bengi Apak; Türkiye'nin ilk kadın stand up komedyeni olan Deniz Özturhan ve Çağla Alkan sahne alıyor.

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        #Komedi Kulüp
        #Lesli Karavil
        #Bengi Apak
        #Deniz Özturhan
        #Çağla Alkan
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