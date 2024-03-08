Kadınlar Günü'nde kadınlar sahnede
Komedi Kulüp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sahnesinde kadın komedyenleri ağırlıyor. Özge Özel'in sunumunu yaptığı gecede Bengi Apak, Lesli Karavil, Deniz Özturhan ve Çağla Alkan stand-up gösterilerini sahnelemeye hazırlanıyor.
Şehirde ilk kez mizah, müzik ve kültür-sanatı bir araya getiren Komedi Kulüp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 5 kadın komedyenin güç birliğine ve eğlencesine ev sahipliği yapıyor..png
Özge Özel’in sunumuyla gerçekleştirilecek gösterilerde, doğaçlama yeteneği ile bir kadın gözüyle hayatın komedisini sunan Lesli Karavil; kıvrak zekası ve yaşamın ayrıntılarına olan farklı bakış açısıyla yeni pencereler açan Bengi Apak; Türkiye'nin ilk kadın stand up komedyeni olan Deniz Özturhan ve Çağla Alkan sahne alıyor.