Komedi engel tanımaz

BKM Mutfak ile İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği'nin iş birliğiyle işitme engelliler stand up yapmak için sahneye çıkacak. İşitme engelliler, komedi yeteneklerini sergilemek için seyircilerle 16 Şubat saat 17'de Açık Mikrofon'da buluşacak

Türkiye'de kendi alanlarında ilklere imza atan BKM Mutfak ile İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği'nden devrim niteliğinde girişim...

BKM Mutfak ile İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (İED) iş birliğiyle ilk işitme engelli stand up sanatçıları yetiştirilecek.

16 Şubat Pazar günü işitme engelliler, BKM Mutfak Açık Mikrofon'da sahneye çıkarak güldürü üzerine yeteneklerini sergileyecek.

Böylelikle bugüne kadar çeşitli meslek dallarından birçok kişinin stand up yeteneğini sergileme yeteneğini sergileme olanağını bulduğu, komedi sektörüne yeni isimler kazandıran Açık Mikrofon, işitme engelliler için de farkındalık kazandıracak.

BKM Mutfak ile İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği ile birlikte bulundukları girişimin koordinatörlüğünü yapan Cem İşçiler, her hafta moderatörlüğünü yaptığı Açık Mikrofon sahnesini bu kez işitme engellilere bırakacak.

Girişim, işitme engellilerin yeteneklerini sergilemesi açısından farkındalık yaratırken komedinin engel tanımaz gücünü de gözler önüne serecek.

Stand up yapacak ilk işitme engelliler ise Gülşah Semerci, Zeynep Çakır, Murat Dokumacı, Ahmet Turan Yılmaz, Hasan Kaçar, Ahmet Gülırmak olacak.

Cem İşçiler

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği

2004'te işitme engelli çocuğu olan aileler tarafından İstanbul'da kurulmuş olup, dernek yönetim kurulu işitme cihazı, koklear implant ve işaret dili kullanan işitme engellilerden oluşmaktadır. Dernek işitme engelli bireylerin karşılaştığı toplumsal bariyerlerin kaldırılması için hak temelli faaliyetler ve farkındalık çalışmaları ile sosyal etkinlikler yapmaktadır. Bu kapsamda Türkiye'de ilk işitme engelli piyanistin yetiştirilmesinden, işitme engelli bireylerin sertifikalı işaret dili eğitmeni olmalarına kadar Türkiye'de ilkleri gerçekleştirmiştir. BKM Mutfak ile yaptığı işbirliği sonucunda ilk işitme engelli stand up sanatçılarının yetiştirilmesine katkıda bulunacak olan dernek hakkında daha fazla bilgiyi web sitesinden alabilirsiniz: www.ied.org.tr