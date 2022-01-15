Komandolar Tunceli'nin karlı dağlarında

AA

Tunceli'de düzenlenen Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda görevli komandolar, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu dağlarda teröristlerin izini sürüyor.

Valilik koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlarla bölücü terör örgütlerine karşı mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda şehir merkezi kırsalı ile 7 ilçe kırsalında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, dağlık ve ormanlık alanlarda barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için çalışma yürütüyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu dağlarda operasyon yürüten güvenlik güçleri, özel kışlık kamuflajlarıyla ve helikopterler desteğinde sarp, dik ve ağaçlık arazileri didik didik arıyor.

Mağara ve sığınaklara da girerek teröristlerin barınma alanlarını yok eden güvenlik güçleri, soğuk havaya rağmen kırsalda arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.



Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Orta Seviye Taktik Tatbikatı-2022’in başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 'Orta Seviye Taktik Tatbikatı-2022', 10-14 Ocak 2022 tarihleri arasında toplam 54 gemi, 5 uçak, 1 İHA, 5 helikopterin katılımıyla Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başarıyla icra edildi” ifadelerine yer verdi.