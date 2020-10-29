Komandolar 76 metrelik çok maksatlı eğitim kulesinden iniş yapılarak Türk bayrağı açtı - ISPARTA

Hükümet Caddesi’nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Kurtuluş Savaşında Atatürk ve silah arkadaşlarının her türlü yokluğa rağmen dünyada ender görülen bir bağımsızlık destanı yazdığını söyledi.
Mücadele sürecinde Türk milletinin en büyük güç kaynağının istiklal ve istikbaline olan inancı olduğunu belirten Seymenoğlu, şunları kaydetti:
"Bu büyük zaferle ecdadımız bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak, üzerinde hür yaşayabileceğimiz bir ülke armağan etmiştir. Bu zafer, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir. Bizler, bin yıllık bir devlet geleneğine sahip olmanın bilinciyle hareket etmeliyiz. 97 yıl boyunca yaşanan tüm zorluklara rağmen, gururla Cumhuriyetimiz ve Devletimiz dimdik ayaktadır."
Törene, İl Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, askeri yetkililer ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma ve Bot Timi, Eğirdir Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığında bulunan 76 metrelik çok maksatlı eğitim kulesinden iniş yapılarak Türk bayrağını açtı.
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