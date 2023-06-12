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11 yaşındaki çocuk kolu ot biçme makinesine sıkıştı

Bursa'da 11 yaşındaki çocuğun tarlada ot biçme makinesine kolu sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı

Giriş: 12.06.2023 - 19:21 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da küçük çocuğun kolu ot biçme makinesine sıkıştı - Güncel haberler
DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Elmaçayır Mahallesi'ndeki bir tarlada saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Emircan H. (50), traktörünün arkasına bağladığı ot biçme makinesiyle tarlasındaki otları biçmeye başladı.

Çalışan makinenin yanındaki ip, traktörde bulunan kuzeni Muhammed Muhittin H.'nin sağ koluna dolandı. Makinenin dönen şaftının çektiği iple birlikte, çocuğun sağ kolu makineye sıkıştı. Kuzeninin yardım çığlıklarını duyan Emircan H., hemen ot biçme makinesini durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammed Muhittin H., itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından kolu sıkıştığı makineden kurtarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Küçük çocuk buradaki müdahalesinin ardından Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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