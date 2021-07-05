Kameraya yansıdı! Bir kişi öldü diğerinin kolu koptu! Korkunç kaza!

İHA

Tunceli'de, dün akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ karayolu Çiçekli köyü yol ayrımında insanın kanını donduran bir trafik kazası meydana geldi.

Virajı alamayan motosikletin bariyerlere çarparak savrulması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Fatih Yılmaz ile arkadaşı Müge S. ağır yaralandı.

GENÇ KADININ KOLU KOPTU

İHA'da yer alan habere göre kazada, Müge S.’nin kolu da koparken yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZADA BİR KİŞİ CAN VERDİ

Durumu ağır olan yaralılar daha sonra Elazığ'a sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Fatih Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FECİ KAZA KAMERAYA YANSIDI

Müge S.'nin hayati tehlikesi devam ederken, kaza anı, yol üzerinde bulunan güvenlik kamerasına an be an yansıdı.