02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuşadası Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirile
n toplantıda Thomas Cook işletmesinin iflasının turizmdeki etkileri, izlenecek yol ve devletten beklentiler ele alındı.
KODER Başkanı Tacettin Özden ise 1 haftadır bu konunun devamlı konuşulduğunu belirterek “Bu süreç 7 gün önce sabaha karşı netleşti. Aynı günün sabahında Antalya’da Turizm Bakanımızın daveti ile bir toplantı yaptık. Ülkemiz açısında en fazla zarar gören bölgemiz Antalya’dan sonra Marmaris." dedi.
Yaşanan krizin ülke açısından ciddi bir kayıp olduğu gibi Marmaris içinde çok önemli bir rakam içerdiğini belirten Özden, "İflasını açıklayan Thomas Cook ile ülkemize yılda 900 bin koltuk uçuş yapılmaktadır. Dalaman Havalimanı ise bunun yarısını 450 bin koltuğu karşılamaktaydı. 2020 sezonunda bu iptal edilmiş oldu. Buradaki otellerin yüzde 80’i Thomas Cook ile çalışan işletmeler. Yani Marmaris’te 2020 turizm sezonu için 450 bin koltuk kaybı var. " şeklinde konuştu.
Özden, Türkiye'ye yılda 1 milyon 300 bin turist getiren acente battı derken, "Bu Türkiye için ciddi bir kayıptır. Elbette Thomas Cook yerini almak isteyen birçok uluslararası acente olacaktır. Ancak buradan çıkarılan derslerle hareket edilmelidir” ifadelerine yer verdi.
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