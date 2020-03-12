12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kolonyacılarda "koronavirüs" hareketliliği - BALIKESİR
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kolonya soranlardan detaylar- Dükkandaki boş bidon ve kolonya kaplarından detaylar- Röportajlar
Kolonyacılarda "koronavirüs" hareketliliği- Kolonyanın yaklaşık 150 çeşidinin üretilip satıldığı Balıkesir'deki kolonyacılar çarşısında, koronavirüs nedeniyle yoğunluk yaşanıyor- Kolonyacılardan Erhan Uçak:-"Üç dört gündür hiç uyku uyumadık ama şikayetçi değiliz. Vatandaşlar genelde limon kolonyası tercih ediyor. Bugün 2,5 ton satışımız olmuştur" MİRAÇ KAYA/HAKAN FİRİK - Türkiye'nin kolonya üretiminde önde gelen illerinden Balıkesir'deki vatandaşlar, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle limon kolonyası almak için dükkanlara akın etti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye'deki bir kişide yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından, Milli Kuvvetler Caddesi'nde bulunan Balıkesir Kolonyacılar Çarşısı'na gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.Yaklaşık 150 çeşit kolonyanın üretilip satıldığı dükkanlarda, iş yeri sahipleri vatandaşlara kolonya yetiştirmekte güçlük çekiyor.Günlük ortalama 2,5 ton satışın yapıldığı dükkanlardaki işletmeciler, vatandaşlara 80 derece kolonya almaları yönünde uyarılarda bulunuyor.Edremit ilçesindeki kolonyacılardan kolonya almaya gelen bazı vatandaşlar ise kolonyaların tükenmesi nedeniyle eli boş döndü.Kolonyacılardan Erhan Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir haftaya yakındır 8-9 tona civarında limon kolonyası sattıklarını söyledi.Uçak, satışların bu şekilde devam etmesi halinde alkol sıkıntısının yaşanabileceğini anlatarak, "Üç dört gündür hiç uyku uyumadık ama şikayetçi değiliz. Vatandaşlar genelde limon kolonyası tercih ediyor. Bugün 2,5 ton satışımız olmuştur." diye konuştu.Kolonyacılardan Feyzullah Saçar ise virüsten dolayı satışların çok arttığını dile getirdi.Saçar, kolonyanın zor bulunduğunu vurgulayarak, "Şu anda kuyruk var, satışlarımız çok iyi. Biraz hammadde sıkıntısı çekiyoruz. 80 derece limon kolonyasının virüsü önlediği söyleniyor. Günde 1,5-2 ton satış yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Kolonyacıdan dezenfektan almaya gelen Yıldız Tezcan da çocuğunun okulundan dezenfektan istediklerini belirterek, "Hem evde kullanmak hem de çocuğumun yanında bulunması için bir kilo alacağım." dedi.Kolonya alan vatandaşlardan Salim Özenç de hastalığın daha fazla yaygınlaşmadan önüne geçilmesi ve tedavisinin bulunarak yok edilmesi temennisinde bulundu.Edremit'teki dükkanlarda kolonya bulamayan vatandaşlardan Onur Kopçasız ise "Kolonya almaya geldim ama nasip değilmiş. İnşallah yarın alacağız. İş yeri sahibi şu anda kolonya kalmadığını yarın gelecekmiş." şeklinde konuştu.
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