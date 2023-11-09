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        Haberler Gündem Güncel Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde kolonu kesilen Ezgi Apartmanı davasında 35'er kez müebbet istemi! - Güncel haberler

        Kolonu kesilen Ezgi Apartmanı davasında 35'er kez müebbet istemi!

        Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı soruşturmasında iddianame tamamlandı. Habertürk'ün ulaştığı iddianamede, zemin katta bulunan Kervan Pastanesi'nin sahiplerinin binanın kolonunu kestirdikleri, servis asansörü için projeye aykırı olarak boşluk açtırdıkları ve tadilatlar için belediye yetkililerinden izin almadıkları tespit edildi. İşletme yetkilileri tarafından binanın ön ve yan cephelerine çelik konstrüksiyondan eklentiler yapıldığı, yapıların 2017'de Onikişubat Belediyesi tarafından mühürlendiği ancak kaçak eklentilerin imar barışı kapsamında yapı kayıt ruhsatı aldığı belirlendi. Savcılık, Kervan Pastanesi yetkilileri Sami K. ve Mustafa P. ile tadilat sorumlusu Ertan D.'ye 'olası kastla birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına sebep olma' suçlaması yönelterek, sanıkların ayrı ayrı 35 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 09.11.2023 - 11:20 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:26
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        Kolon kesme dehşetinde 35'er kez müebbet istemi!
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        6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı için hazırlanan iddianame, göz göre göre gelen felaketi ortaya çıkardı.

        Depremde tamamen yıkılan Ezgi Apartmanı'na ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamesi mahkemeye sunuldu.

        "BİNANIN KAT SAYISI VE TOPRAK KOTU PROJEDEN FARKLI"

        Habertürk'ten Berfin Adıcan'ın haberine göre 1996 yılında yapımına başlanan 10 katlı binaya projeden farklı olarak bir kat eklendiği belirtildi. Toprak kotunun da projeden farklı olduğu iddianameye giren bilirkişi raporlarına yansıdı. Bilirkişiler, Ezgi Apartmanı'nda kullanılan beton kalitesinin, binanın tabi olduğu 1975 deprem yönetmeliğine uygun olmadığını belirledi.

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        "SERVİS ASANSÖRÜ İÇİN PROJEYE AYKIRI BOŞLUK AÇILDI"

        İddianamede, Ezgi Apartmanı'nın zemin katında faaliyet gösteren Kervan Pastanesi ile ilgili kan donduran detaylara yer verildi. Bilirkişi tespitlerine göre, pastanenin servis asansörü için apartmana mimari projelere aykırı olarak boşluk açıldı. Binada bulunan bir perde kolonun da havalandırma boşluğu açmak için delindiği saptandı.

        PASTANENİN KOLON KESTİĞİ NETLEŞTİ

        Savcılık tarafından yapılan incelemeler sonucu, 40 santim çapında ve 3,75 metre yüksekliğinde kolonun Kervan Pastanesi sahipleri tarafından kestirildiği netleşti.

        TADİLATLAR İÇİN BELEDİYEDEN İZİN ALINMAMIŞ

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamenin hazırlanma sürecinde Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi'nden de resmi bilgilendirme talep etti. Onikişubat Belediyesi, Kervan Pastanesi yetkililerinin bina tadilatları konusunda belediyeyi bilgilendirmediği ve herhangi bir izin talebinde bulunmadığını kaydetti.

        BELEDİYE KAÇAK EKLENTİLERİ MÜHÜRLEMİŞ

        Onikişubat Belediyesi'nin resmi yazısında, Kervan Pastanesi sahiplerinin Ezgi Apartmanı'nın ön ve yan cephesine çelik konstrüksiyondan eklentiler yaptığını, belediyenin kaçak eklentileri mühürlediğini, ancak yapıların imar barışı kapsamında 2021 yılında yapı kayıt ruhsatı aldığını da kayıtlara geçirdi.

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        İŞLETME YETKİLİLERİ VE MÜTEAHHİT BİRBİRİNİ SUÇLADI

        Kervan Pastanesi işletme yetkilileri Sami K. ve Mustafa P. ile tadilat sorumlusu Ertan D. ifadelerinde, kolon kesme iddialarını reddetti. Ezgi Apartmanı'nın müteahhidi Yakup A. ile fenni mesul Mehmet T. ise binada kolon kesildiği için yıkım yaşandığını öne sürdü.

        35 KEZ AYRI AYRI MÜEBBET İSTEMİ

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasının temel sorumlusu olarak Kervan Pastanesi işletme yetkilileri Sami K. ve Mustafa P. ile tadilat sorumlusu Ertan D. isimlerine işaret edildi.

        Apartmanın müteahhidi Yakup A. ile fenni mesulü Mehmet T.'nin, bilinçli taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla cezalandırılması istendi. Savcılık, Kervan Pastanesi yetkilileri Sami K., Mustafa P. ve Ertan D. için ise, olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak suçuyla ayrı ayrı 35 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

        2 FİRARİ İŞLETME SORUMLUSU İÇİN YAKALAMA KARARI

        Sami K. ve Mustafa P.'nin ikamet ettikleri adreste bulunamamaları üzerine, sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        "TADİLAT ADI ALTINDA KOLONLARI KESEREK 35 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER"

        Müşteki avukatı Ahmet Çabukel, Ezgi Apartmanı için hazırlanan iddianameye ilişkin Habertürk'e konuştu. Av. Çabukel, "Kervan Pastanesi sahipleri, tadilat adı altında hiçbir güçlendirme yapmadan kolonları keserek bile isteye 35 kişinin ölümüne sebep olmuştur. Açık konuşuyorum, bu işletme sahipleri 35 kişiyi öldürmüştür. İddianame, önemli bir takip ve delil toplama süreciyle hazırlanmıştır. Davanın takipçisi olacağız" dedi. Bir diğer müşteki avukatı Uğur Biricik ise, "İddianame beklediğimiz gibi hazırlanmıştır. Şu andan itibaren davayı en aktif şekilde takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        #Ezgi Apartmanı
        #son dakika
        #KAHRAMANMARAŞ
        #Deprem
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