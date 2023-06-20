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Haberler Sağlık

Kolon kanserinin bağışıklık sisteminin savunma duvarını nasıl aştığı keşfedildi

Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırmada, kalın bağırsak kanseri olarak da bilinen kolon kanserinin bağışıklık sistemini nasıl "kör ettiği" ortaya kondu

Giriş: 20.06.2023 - 16:19 | Güncelleme: ABONE OL
Kolon kanserinin bağışıklık sisteminin savunma duvarını nasıl aştığı keşfedildi
Kolon kanseri bağışıklık sistemini nasıl kör ediyor?
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Glasgow Üniversitesinin açıklamasına göre, üniversitenin Birleşik Krallık'taki Beaston Kanser Araştırmaları Enstitüsü ortaklığında yürüttüğü araştırmada, kolon kanserinin başladığı bağırsağı çevreleyen epitel dokuda etkinlik gösteren "gamma delta T" bağışıklık hücreleri incelendi.

Bağışıklık sisteminde dolaşarak zararlı organizmalarla savaşan gamma delta T hücrelerinin, kolondaki tümör tarafından kodlarının değiştirildiği ve bu sayede kanserin bağışıklık sistemini savunmasız bıraktığı biliniyordu.

Araştırmada, kolon kanserinin T hücrelerinin kodunu tekrar yazarak bağışıklık sisteminin savunma duvarını nasıl aştığı keşfedildi.

Bilim insanları, bağışıklık hücrelerinde meydana gelen ve bir çeşit "körlük" olarak tanımlanan değişimin önüne geçerek, hücrelerin kanserli dokuları "görmesini" sağlamayı hedefliyor.

ETKİLİ TEDAVİNİN ÖNÜ AÇILABİLİR

Araştırma ekibinin başındaki Dr. Seth Coffelt, "Kanser, bağışıklık hücrelerinin kendini tehdit olarak algılamasını istemez. Bağışıklık hücreleri "körleşerek" kanseri tespit edemediğinde ise vücuttaki yıkım başlar" dedi.

Coffelt, "körleşen" T hücrelerinin kanserli dokuları "tekrar görmesini" sağlayan bir ilacın geliştirilmesiyle, bağırsak kanserinin "etkili" tedavisinin önünün açılabileceğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütüne göre 2020'de dünya genelinde 1,9 milyondan fazla yeni kolon kanseri vakası tespit edildi ve 930 binden fazla kişi bu kanser türü nedeniyle hayatını kaybetti.

Araştırmanın sonuçları Amerikan Kanser Araştırmaları Birliğinin "Cancer Immunology Research" dergisinde yayımlandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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