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Kolombiyalı futbolcu Andres Balanta hayatını kaybetti

Arjantin ekibi Atletico Tucuman'da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Andres Balanta, idmanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Giriş: 30.11.2022 - 14:49 | Güncelleme: ABONE OL
Kolombiyalı futbolcu Andres Balanta hayatını kaybetti

Güney Amerika'da futbolseverleri üzen bir olay yaşandı. Arjantin ekibi Atletico Tucuman'da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Andres Balanta, idmanda geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu.

Balanta, Atletico Tucuman takımının Dünya Kupası nedeniyle verilen aradan sonra gerçekleştirdiği ilk idmanda bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren ve ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Balanta, kurtarılamadı.

Arjantin kulüpleri, vefat haberi sonrasında taziye mesajları yayınladı.

18 Ocak 2000 tarihinde dünyaya gelen Andres Balanta, kariyerine Deportivo Cali'de başladı.

Sezon başında Arjantin temsilcisi Atletico Tucuman'a kiralanan genç futbolcu, 28 karşılaşmada forma giydi, 1 asist yaptı.

1.77 cm boyundaki genç yıldız, ön libero olarak görev yapıyordu.

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