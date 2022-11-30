Balanta, Atletico Tucuman takımının Dünya Kupası nedeniyle verilen aradan sonra gerçekleştirdiği ilk idmanda bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren ve ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Balanta, kurtarılamadı.

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