Kolombiya Yüksek Mahkemesi, Uribe davasındaki yargı yetkisini devretti

AA

Yüksek Mahkeme yargıçları, "iddiaların Uribe'nin senatörlük mevkisiyle bağlantısı olmadığı" gerekçesiyle davayı oy birliğiyle başsavcılık ofisine devretme kararı aldı.

Dava, son haftalarda Uribe destekçileri tarafından baskıya uğrayan Kolombiya'nın yargı sistemi açısından kilit öneme sahip bir sınav olarak görülüyordu. Uribe destekçileri, Yüksek Mahkemenin taraflı olduğunu iddia ediyordu.

Yüksek Mahkeme, ağustos ayında 2002-2010 döneminde devlet başkanlığı görevini yürüten ve halen senatör olan Uribe'nin, rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada ev hapsine karar vermişti.

Kararla "ülke tarihinde ilk kez bir devlet adamı, yolsuzluk ve rüşvetten" suçlu bulunmuştu.

Uribe'nin, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence dahil siyasi müttefikleri, Yüksek Mahkemenin kararını kınamış ve eski devlet başkanının serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Alvaro Uribe, ev hapsi kararından 2 hafta sonra Senatodaki koltuğundan ayrılmıştı. Avukatı, Yüksek Mahkemenin bu nedenle Uribe'yi yargılama yetkisini kaybettiğini savunuyordu.

Kolombiya Yüksek Mahkemesi, seçilmiş yetkililerle ilgili yasal soruşturmaları ele almakla sorumlu.