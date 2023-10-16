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        Haberler Dünya Kolombiya, İsrailin Bogota Büyükelçisinin ülkeden gitmesini istedi

        Kolombiya, İsrailin Bogota Büyükelçisinin ülkeden gitmesini istedi

        Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan'ın Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya "saygısızlık" yaptığını belirterek, ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 20:31 Güncelleme: 16.10.2023 - 20:31
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        Kolombiya, İsrail büyükelçisini ülkeden 'kovdu'
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        Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulunan Leyva, İsrail büyükelçisinin cumhurbaşkanına "kabalık" yaptığını belirtti ve özür dileyerek ülkeden gitmesini istedi.

        Leyva, "İsrail'in Kolombiya'daki büyükelçisinin Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya yönelik ahmakça kibrini evrensel diplomasi, tarihi bir kilometre taşı olarak kaydedecektir. Utanç verici bir şey, en azıdan özür dileyin ve gidin." ifadesini kullandı.

        Petro'nun İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin tutumuna destek veren Leyva, "Kolombiya Cumhurbaşkanına saygı duyun. O ülkesi ve dünya için 'Tam Barış Doktrini'nin yazarıdır ve tarihsel bir vizyona dayanarak İsrail ve Filistin için kesin çözüm talep ediyor. Entelektüellik, küstahlık ya da pislikle örtülmez. Onlar yanıldılar." değerlendirmesinde bulundu.

        İsrail'in Bogota Büyükelçisi Dagan, İsrail-Filistin çatışmasından bu yana Petro'nun paylaşımlarına kendi sosyal medya hesabından alıntı yaparak karşılık veriyor.

        Petro'nun Filistin sorununa bakış açısı nedeniyle taraflar arasında özellikle sosyal medyada gerginlikler yaşanıyor.

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