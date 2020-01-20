20 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerika kıtasındaki 25 ülkeden üst düzey temsilcinin katılımıyla Kolombiya’nın başkenti Bogota’da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'nda konuşan Duque, "Diktatör" dediği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yönetimini hedef aldı.
Duque, Venezuela'nın terör örgütlerine ev sahipliği yaptığı iddiasını tekrarlayarak bu ülkenin ayrıca kıtadaki bazı ülkelerce terör örgütü olarak tanınan Lübnan Hizbullahı'nın varlık göstermesine de göz yumduğunu öne sürdü.
"Hizbullah hücrelerinin, Diktatör Nicolas Maduro'nun izni ve anlaşmasıyla Venezuela'da varlık gösterdiğini gördük." ifadelerini kullanan Duque, Kolombiya'yı hedef alan silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhaliflerinin de bu ülkeyi üs olarak kullandığını söyledi.
Bu terör örgütlerinin bölgede çocukları silah altına aldıklarına, silah kaçakçılığı yaptıklarına, sivilleri ve toplum liderlerini hedef aldıklarına dikkati çeken Duque, bölge ülkelerini ve uluslararası toplumu bu örgütler karşısında harekete geçmeye çağırdı.
Terörizmle mücadelede kıtadaki ülkeler arasındaki iş birliğini artırmayı hedefleyen konferansta, ABD, Arjantin, Bahamalar, Belize, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Kosta Rika, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Panama, Paraguay, Peru, Santa Lucia, Trinidad Tobago ve Uruguay dışişleri bakanları düzeyinde temsil ediliyor.
Birleşmiş Milletler Terörizmle Mücadele Komitesi ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Terörizmle Mücadele Komisyonundan heyetlerin katıldığı konferansta, İspanya ve İsrail ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini tanımayan muhalifler de gözlemci olarak bulunuyor.
Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'nın ilki 2018'de Washington'da, ikincisi ise 2019'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!