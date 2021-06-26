Kolombiya Devlet Başkanı Duque'nin helikopterine silahlı saldırı

Kolombiya basınında çıkan habere göre, askeri kaynaklar, Duque'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Catatumbo bölgesine yaptığı gezinin ardından seyahat ettiği helikoptere ateş açıldığını bildirdi.
AA'nın haberine göre; saldırıda, Duque ve yanındakilerin herhangi bir yaralanmaya maruz kalmadığı belirtildi.
Yetkililer, Devlet Başkanı Duque'nin Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı Sardinata kenti belediyesine gün içinde bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.
Saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilmesine çalışıldığı bildirildi.
DUQUE: KORKAKÇA BİR SALDIRI
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, içinde bulunduğu devlet başkanlığı helikopterine silahlı saldırı yapıldığını doğrulayarak tepki gösterdi.
Saldırının ardından Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı Cucuta kentinde kısa bir basın toplantısı düzenleyen Duque, sınır kenti Cucuta'ya inmek üzereyken içinde bulunduğu helikoptere "korkakça" bir saldırı yapıldığını belirtti.
Duque, olaydan herhangi bir zarar görmediklerini vurgulayarak, "Hem hava aracı hem de helikopterin kapasitesi ölümcül bir şeyin olmasını engelledi. Gerçek şu ki, başkanlık helikopterinde mermilerin görüldüğü korkakça bir saldırının izleri var." ifadesini kullandı.
Uyuşturucu kaçakçısı ve silahlı örgütlere karşı mücadelede kararlılık mesajı veren Duque, bu tarz saldırıların kendilerini yıldırmayacağını dile getirdi.
Öte yandan yetkililerin yayınladıkları görüntülerde helikoptere 6 kurşunun isabet ettiği belirtildi.
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