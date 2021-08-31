Kolombiya'da yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 polis öldü, 2 polis yaralandı

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Frontino kasabasında, kimliği belirsiz kişilerin önceden yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı, polis aracının geçişi anında infilak etti.

Patlamada, 2 üst düzey polis yaşamını yitirdi, 2 polis ise ağır yaralandı.

Yaralanan polisler helikopterle hastaneye nakledildi.

Ulusal Polis Müdürü General Jorge Luis Vargas, saldırıya ilişkin açıklamasında, bombalı eylemin "Clan del Golfo" gibi bölgedeki yasa dışı gruplarca yapıldığını söyledi.